Целый район Башкирии остался без своего меда

Кугарчинские пчеловоды потеряли всех летных пчел Фото: Иван ПРОХОРОВ

Накануне в Уфе состоялась пресс-конференция, организованная «КоммерсантЪ-Уфа», посвященная массовой гибели пчел в разных районах Башкирии. На встрече присутствовали пчеловоды-любители, ученые и представители органов власти. Председателя башкирского отделения союза пчеловодов России Алексей Самойлов рассказал, что в результате обработки лесов Кугарчинского района от непарного шелкопряда практически все местные пчеловоды лишились меда как минимум до следующего года.

Как отметил пчеловод, обработку химикатами от шелкопряда проводили фактически одновременно во всех лесничествах, из-за чего пасечникам приходилось постоянно «переезжать». То есть перевозить ульи с места на место, чтобы пчелы не погибли. В итоге, в какой-то момент пасечники решили привезти все пчелосемьи в райцентр. Но даже эта мера не спасла Кугарчинских пчел от массового истребления. Бригада сельхозавиации стала распрыскивать токсичный препарат неподалеку от райцентра в дневное время, тогда как должны были делать это ночью.

- И у нас произошла массовая гибель пчелы. То есть мы проснулись 3-го числа утром и увидели, что на прилетных досках (деталь улья – Ред.) у нас горы мертвых пчел, - вспоминает Алексей Самойлов.

Пасечники Кугарчинского района после всех этих злоключений написали коллективную жалобу в прокуратуру. 4066 пчелосемей лишились «летных пчел», то есть тех самых насекомых, которые питают улей нектаром и около 70 пчелосемей полностью погибли.

- Когда гибнет летная пчела, то пчеловод в этом году полностью остается без меда, - отметил председатель башкирского отделения союза пчеловодов России.