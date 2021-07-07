Жители Башкирии через суд оспаривают новые коронавирусные ограничения

Верховный суд зарегистрировал иск. Дата самого заседания пока не назначена Фото: Рустем АХУНОВ

1 июля Верховный суд Башкирии зарегистрировал коллективный иск от 20 жителей республики. Они просят признать недействительными новые коронавирусные ограничения, отраженные в указе главы региона Радия Хабирова. Напомним, в документе сказано, что посещать учреждения культуры, спорта и заведения общепита смогут только те жители, кто вакцинировался против COVID-19 либо имеет на руках отрицательный ПЦР-тест. Первая часть ограничений была введена 22 июня, вторая дважды переносилась и, предположительно, начнет действовать с 12 июля.

Как сообщает «Интерфакс», в иске говорится, что «оспариваемый указ фактически дает некую индульгенцию лицам, имеющим вакцину, и ущемляет права тех лиц, кто по различным причинам не делает прививку, что явно трактуется как дискриминация». Кроме того, документ, по мнению истцов, «содержит императивные условия, дает некую иллюзию выбора, либо нести бремя затрат по регулярным анализам, либо вакцинироваться».

Ответчиков в коллективном иске, который рассмотрит Верховный суд, двое: администрация главы Башкирии и сам Радий Хабиров. Заинтересованным лицом выступает республиканская прокуратура. Материалы дела переданы судье Тимуру Бураншину. Дата заседания еще не назначена.

Напомним, в своем обновленном антиковидном указе Хабиров разделил ограничения на два этапа. Согласно первому этапу, который начал действовать с 22 июня, граждан без справки о вакцинировании либо отрицательного ПЦР-теста запрещено пускать в библиотеки, на выставки, в музеи, театры и кинотеатры, концертные залы, дворцы культуры. Второй этап вступит в силу 12 июля и предусматривает такой же запрет на посещение в кафе и рестораны, где более 50 посадочных мест, салонов красоты и соляриев, массажных салонов, бань, саун, фитнес-клубов, бассейнов, санаториев и физкультурно-оздоровительных комплексов.