Топ вакансий в Уфе, где готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц

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На днях специалисты сервиса по подбору работы SuperJob опубликовали исследование рынка доступных вакансий в Уфе. Аналитики выяснили, в каких отраслях жителям башкирской столицы готовы платить до 150 тысяч рублей в месяц. Ожидаемо, самое высокооплачиваемое предложение по работе в Уфе на эту сумму – сфера IT-технологий.

Так, первое место в рейтинге вакансий, где готовы платить такие деньги – разработка «1С». Соискатель должен согласиться на полную занятость, но работать будет по удаленке. В таком случае ему обещают зарплату от 120 до 150 тысяч рублей. Работодатель также гарантирует соцпакет и дополнительные премии.

Второе место заняла вакансия инженера-программиста. Специалисту готовы платить от 90 тысяч рублей и выплачивать премии по результатам работы.

Третье место в рейтинге высокооплачиваемых вакансий заняла должность руководителя направления «в крупной телекоммуникационной компании». Там работодатель также обещает от 90 тысяч рублей в месяц.

В пятерку хорошо оплачиваемых вакансий вошли также региональный представитель по продажам (с возможностью удаленной работы) – от 70 до 87 тысяч рублей. Замыкает топ-5 вакансия менеджера по продажам с зарплатой от 70 до 87 тысяч рублей.