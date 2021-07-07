Жителей Башкирии в июле ожидает дополнительный выходной день

20 июня Башкирия отпразднует Курбан-байрам Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Во вторник 20 июля жителей Башкирии ожидает дополнительный выходной. В этот день республика отпразднует исламский праздник Курбан-байрам.

– Продолжительность работы в понедельник 19 июля сокращается на один час, – рассказали в мэрии столицы республики Уфы. – При предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день Курбан-байрам в число календарных дней отпуска не включается.

Отметим, день Курбан-байрам объявлен выходным как в Башкирии, так и в ряде других регионов: Татарстане, Чечне, Ингушетии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Адыгее и в Крыму.