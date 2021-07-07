COVID-19 в Башкирии на 7 июля: 193 человека заразились, еще шесть пациентов скончались

В Башкирии за сутки у 193 жителей нашли COVID-19, 234 человек выздоровели и шестеро скончались

В Башкирии ситуация с коронавирусом продолжает ухудшаться. За сутки инфекцию выявили у 193 жителей – это рекордный прирост зараженных за весь период пандемии. Всего в республике зарегистрировано 42 545 случаев COVID-19. Статистику 7 июля озвучил региональный оперштаб.

В течение прошедших 24 часов еще шесть пациентов скончались от коронавируса. Общее число жертв инфекции достигло 629 человек.

Одновременно с ростом показателей заболеваемости и смертности в регионе растет количество выздоровевших – 234 выписки за сутки. Всего COVID-19 переболели 39 687 человек.

Два компонента вакцины на данный момент получили 392 047 жителей Башкирии.