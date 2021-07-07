Замминистра Минземимущества Башкирии стал 30-летний Артур Аманбаев

фото: Минземимущество

Заместителем министра земельных и имущественных отношений Башкирии стал 30-летний Артур Аманбаев. Распоряжение о назначении чиновника подписал премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. Об этом сегодня, 7 июля, сообщила пресс-служба ведомства.

Артур Аманбаев родился 12 апреля 1991 года в Уфе. В 2013 году окончил Башкирский государственный аграрный университет по специальности «землеустройство». В 2019 году получил в БашГУ магистерский диплом с отличием по направлению «юриспруденция». Прошел переподготовку по направлению государственного и муниципального управления в Башкирской академии госслужбы и управления при главе республики.

Карьеру Аманбаев начал в должности специалиста в Агентстве землеустройства и архитектуры Уфимского района. Затем стал заведующим сектором отдела предоставления прав пользования на земельные участки в Минземимуществе Башкирии. Впоследствии чиновник возглавил этот отдел.

Артур Аманбаев женат и воспитывает сына.