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Происшествия7 июля 2021 8:46

В Башкирии по обвинению в секс-насилии над несовершеннолетней задержали иностранца

Мужчину поместили в СИЗО как минимум до конца лета
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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2 июля обвиняемого заключили под стражу

2 июля обвиняемого заключили под стражу

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Октябрьском по обвинению в секс-насилии над несовершеннолетней задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Детали следствия пока не разглашаются. Известно только то, что мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: о насильственных действиях сексуального характера и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

2 июля суд по ходатайству Следственного комитета заключил обвиняемого под стражу. Он просидит в следственном изоляторе как минимум до 28 августа.