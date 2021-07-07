В Башкирии по обвинению в секс-насилии над несовершеннолетней задержали иностранца

2 июля обвиняемого заключили под стражу Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В башкирском городе Октябрьском по обвинению в секс-насилии над несовершеннолетней задержали гражданина Узбекистана. Об этом сообщили в пресс-службе городского суда.

Детали следствия пока не разглашаются. Известно только то, что мужчина стал фигурантом уголовного дела по двум статьям: о насильственных действиях сексуального характера и половом сношении с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста.

2 июля суд по ходатайству Следственного комитета заключил обвиняемого под стражу. Он просидит в следственном изоляторе как минимум до 28 августа.