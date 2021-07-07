Почему Радий Хабиров и Андрей Назаров ездят в командировки вместе

Фото: пресс-служба главы Башкирии

На днях официальная делегация Башкирии посетила международную выставку «Иннопром» в Екатеринбурге. От республики на форум отправились как сам глава региона Радий Хабиров, так и премьер-министр республиканского правительства Андрей Назаров. В таком же представительном составе делегация посещала и проходивший в начале июня 2021 года Петербургский международный экономический форум в северной столице. Но не противоречат ли протоколу такие командировки первых лиц Башкирии?

Дело в том, что в мировой и общероссийской практике практически не встречаются случаи, когда оба высших чина вместе уезжают из столицы в одну командировку. Обычно, если на мероприятие выезжает руководитель государства или региона, то председатель кабинета министров, как правило, остается и наоборот. Такие нормы прописываются в официальном протоколе на случай непредвиденных ситуаций - их не исключают никогда.

Мы поинтересовались, как же с этим обстоят дела в Башкирии. В пресс-службе главы региона нам пояснили следующее.

- Совместные выезды главы и премьер-министра правительства республики Башкортостан допустимы и не противоречат требованиям протокола, - рассказала «КП-Уфа» пресс-секретарь главы Башкирии.