Трое школьников из Уфы сдали ЕГЭ по информатике на 100 баллов

На фото: выпускник Центра образования №35 Никита Измайлов

Накануне стали известны результаты Единого госэкзамена для школьников по информатике. Сразу трое выпускников уфимских школ сдали его на 100 баллов. Как сообщает пресс-служба мэрии Уфы, лучшие результаты показали выпускник Центра образования №35 Никита Измайлов, ученик гимназии №3 Илья Максимов и выпускник лицея №5 Тимофей Тюрганов.

Как рассказали в городской администрации, Никиту Измайлова подготовила учитель информатики Наталья Заичкина. В свою очередь, Тимофей Тюрганов неоднократно становился призером этапов Всероссийской олимпиады по математике, физике и информатике.

На фото: ученик гимназии №3 Илья Максимов и выпускник лицея №5 Тимофей Тюрганов

Также в мэрии Уфы сообщают, что еще три выпускника 2021 года набрали 100 баллов по профильной математике. Стобалльниками стали выпускница Лицея №106 Лилия Прозорова, выпускник лице №153 Матвей Лузанин и ученик школы №128 Илья Толстобров.