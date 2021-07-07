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Происшествия7 июля 2021 6:30

Штамповщица из Башкирии лишилась четырех пальцев во время работы

Левая рука пострадавшей угодила под пресс
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Гострудинспекция начала разбирательство по факту травмирования работника

Гострудинспекция начала разбирательство по факту травмирования работника

В башкирском городе Октябрьском сотрудница предприятия по производству резинотехнических изделий «Вымпел» лишилась четырех пальцев на руке во время работы. Инцидент произошел 1 июля, сообщила Гострудинспекция республики.

– На участке штамповки производственного предприятия левая рука сотрудницы попала в работающий механизм пресса. В результате 48-летняя штамповщица лишилась четырёх пальцев руки, – озвучили детали происшествия в надзорном органе.

Ведомство приступило к расследованию несчастного случая.

Ранее «КП-Уфа» писала, что на нефтехимическом заводе в Башкирии работника обожгло смолой.