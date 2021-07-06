Башкирия ограничила массовые мероприятия в закрытых помещениях

фото: glavarb.ru

В Башкирии оперативный штаб по недопущению распространения коронавируса принял решение ограничить массовые мероприятия в закрытых помещениях. На открытом воздухе их можно будет проводить только «при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических требований». Дополнительные меры в республике принимаются в связи с обострением ситуации с пандемией COVID-19.

– Федеральный оперштаб фиксирует рост числа заболевших и, к сожалению, умерших от COVID-19 во всех регионах страны, в том числе в нашей республике, – отметил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин во время заседания оперштаба. – Идёт постепенное заполнение инфекционного коечного фонда. По мере необходимости мы дополнительно разворачиваем новые места.

Глава Минздрава добавил, что пока в республике развернуто 2 715 коек инфекционного профиля. В прошлом году во время пика заболеваемости количество таких мест в больницах доходило до 6,8 тысячи.