Как на Чукотке! В середине лета температура воздуха в Башкирии может упасть до +6

Ночью температура воздуха в Башкирии будет колебаться между +6 и +16 градусами Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Ночью 7 июля температура воздуха местами по Башкирии может снизиться до +6°. Об этом предупредили синоптики республиканского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Завтра в регионе обойдется без существенных осадков – только в отдельных южных районах пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-восточный, умеренный, по югу возможны порывы до сильного.

В среднем по Башкирии температура воздуха ночью составит +11-16°, днем столбики термометров покажут +22-27°.

В последующие два дня характер погоды существенно не изменится.