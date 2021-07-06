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Общество6 июля 2021 15:03

Власти Башкирии готовы потратить до 25 млн рублей на покупку оборудования для спортшколу

Аукцион по отбору подрядчика состоится 16 июля
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Начальная стоимость контракта превышает 25 млн рублей

Начальная стоимость контракта превышает 25 млн рублей

Министерство спорта Башкирии намерено приобрести оборудование для хоккейной спортивной школы имени М.М. Азаматова, которая находится в уфимском микрорайоне Шакша. Начальная цена контракта превышает 25 млн рублей, финансирование предусмотрено бюджетом республики. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Аукцион по отбору подрядчика состоится 16 июля. Победитель торгов до 5 августа должен будет поставить в спортшколу три вида оборудования по две единицы каждое: машины для подрезки льда у борта, самоходные ледозаливочные машины и универсальные станки для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины.