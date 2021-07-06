Власти Башкирии готовы потратить до 25 млн рублей на покупку оборудования для спортшколу

Начальная стоимость контракта превышает 25 млн рублей

Министерство спорта Башкирии намерено приобрести оборудование для хоккейной спортивной школы имени М.М. Азаматова, которая находится в уфимском микрорайоне Шакша. Начальная цена контракта превышает 25 млн рублей, финансирование предусмотрено бюджетом республики. Соответствующий тендер появился на портале госзакупок.

Аукцион по отбору подрядчика состоится 16 июля. Победитель торгов до 5 августа должен будет поставить в спортшколу три вида оборудования по две единицы каждое: машины для подрезки льда у борта, самоходные ледозаливочные машины и универсальные станки для заточки ножей самоходной ледозаливочной машины.