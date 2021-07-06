На вершину шихана Торатау в Башкирии построят эколестницу

Сейчас на шихане работают археологи // фото: Радий Хабиров

В Башкирии на вершину шихана Торатау будет построена эколестница. Об этом в своих соцсетях сообщили глава республики Радий Хабиров.

– Она должна быть удобной, причём не только для молодых и сильных. Планируем проложить ее с восточной и северной сторон Торатау, длина около 1000 метров. По пути будут смотровые площадки со скамейками, и любая семья с детьми потихоньку, отдыхая, сможет подняться на вершину, – написал руководитель региона.

Он отметил, что сейчас на шихане работают археологи. Специалисты проводят историко-культурную экспертизу, которая позволит оценить состояние горы. Власти республики, по словам Хабирова, «должны удостовериться, что ничем не навредят природе».