Минздрав Башкирии озвучил число детей, болеющих коронавирусом

50 детей в Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии по состоянию на 6 июля коронавирусом болеют 50 детей. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Дети болеют, к сожалению, но, как правило, это происходит бессимптомно или в легкой форме, тяжелые случаи – единичны. В настоящий момент ковидом у нас болеют 50 детей, но «тяжелых» детей у нас не имеется, – сказал чиновник.

Напомним, в Башкирии стремительно растет число новых случаев COVID-19. За сутки инфекцию выявили еще у 184 человек – это рекордный прирост зараженных с начала пандемии.