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Здоровье6 июля 2021 13:30

Минздрав Башкирии озвучил число детей, болеющих коронавирусом

Несовершеннолетних пациентов с тяжелым течением инфекции в республике нет, сообщил глава ведомства Максим Забелин
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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50 детей в Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас

50 детей в Башкирии болеют коронавирусом прямо сейчас

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии по состоянию на 6 июля коронавирусом болеют 50 детей. Об этом на профильном брифинге сообщил министр здравоохранения республики Максим Забелин.

– Дети болеют, к сожалению, но, как правило, это происходит бессимптомно или в легкой форме, тяжелые случаи – единичны. В настоящий момент ковидом у нас болеют 50 детей, но «тяжелых» детей у нас не имеется, – сказал чиновник.

Напомним, в Башкирии стремительно растет число новых случаев COVID-19. За сутки инфекцию выявили еще у 184 человек – это рекордный прирост зараженных с начала пандемии.