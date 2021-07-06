Башкирия вторые сутки подряд устанавливает рекорд по новым случаям COVID-19

В Башкирии ежедневно продолжает расти число новых случаев коронавируса Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус обнаружили у 184 жителей. Для республики это рекордный показатель за все время пандемии. Предыдущий максимум новых случаев инфицирования – 178 – был зарегистрирован вчера. Всего по официальным данным на территории региона COVID-19 заразились 43 352 человека. Об этом 6 июля сообщил местный оперштаб.

В течение минувших 24 часов еще 225 пациентов выздоровели от коронавируса. С начала пандемии число переболевших жителей республики выросло до 39 453.

За сутки COVID-19 стал причиной смерти троих человек. Всего от инфекции скончались 623 пациента.