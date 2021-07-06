Уфимец оставил включенным вентилятор и спровоцировал пожар: погибли две женщины и 12-летний ребенок

фото: СК РБ

В Уфе 58-летнего мужчину будут судить за пожар, в котором погибли три человека: две женщины и 12-летний мальчик. Обвиняемый проходит фигурантом по уголовному делу о причинении смерти по неосторожности. Об этом сообщил Следственный комитет Башкирии.

Напомним, речь идет о пожаре, который вспыхнул ночью 7 марта в коммунальной квартире девятиэтажного дома по улице Ферина. Женщины и ребенок, проживавшие в «панельке», скончались от острого отравления продуктами горения.

Как выяснили следователи, за несколько часов до происшествия сосед погибших после употребления спиртного со знакомыми лег спать и оставил включенным тепловой вентилятор «калорифер». Оборудование впоследствии воспламенилось, из-за чего и случился пожар.

– Обвиняемый признал вину в совершенном преступлении, – передали в СК РБ. – В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.