В правительстве Башкирии от COVID-19 вакцинировались 65% чиновников

Во всех республиканских органах власти вакцинировались более 65% чиновников Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В правительстве Башкирии от коронавируса привились 65% от общего числа чиновников, в администрации главы республики – 86%. Об этом на оперативном совещании 6 июля сообщил руководитель региона Радий Хабиров.

– У нас чиновники провакцинировались эту неделю. В администрации [главы Башкирии] 86%, в правительстве – 65%. По всем республиканским органам государственной власти – везде более 65%. Остались люди, которые в отпусках либо имеют медотвод, – пояснил глава Башкирии.

Он добавил, что чиновники вакцинировались «первыми», потому что у них «большая ответственность»: «мы не можем все время по больницам лежать с этим коронавирусом – мы работать должны», заключил Хабиров.