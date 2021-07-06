Экс-форвард «Салавата Юлаева» Умарк возвращается в родную команду

Линус Умарк играл в Уфе с 2015 по 2020 годы Фото: Рустем АХУНОВ

Бывшая звезда «Салавата Юлаева» Линус Умарк возвращается в родную для себя команду «Лулео».

34-летний швед выступал за «Салават Юлаев» с 2015 по 2020 годы. За пять сезонов в уфимском клубе Умарк стал настоящей легендой и символом команды. Техничный и непредсказуемый форвард всегда попадал в основу, прекрасно дополняя Хартикайнена и Кемппайнена в составе легионерского звена «Салавата».

В 2019 году швед заявил о скором завершении карьеры в КХЛ и пообещал в последнем сезоне в России помочь команде добиться Кубка Гагарина. Увы, весной 2020 года сезон отменили из-за коронавируса и Умарк вернулся в Европу без главного трофея КХЛ. В 2020 году швед подписал однолетний контракт со швейцарским клубом «Серветт».

После окончания сезона в «Серветте» Умарк решил вернуться в родной для него шведский клуб «Лулео» - именно в нем форвард начинал карьеру в далеком 2006 году. Договор заключен на три года, но подразумевает, что Умарк может вернуться в «Серветт» через один сезон.

Сам игрок отметил, что очень рад вернуться в родной клуб и хочет помочь команде завоевать команде золото Чемпионата Швеции.