В Башкирию завезут 3 тысячи доз вакцины «КовиВак»

У жителей республики появится шанс привиться классической вакциной Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Башкирию в ближайшее время завезут три тысячи доз антиковидной вакцины «КовиВак». Как уточнил министр здравоохранения региона Максим Забелин, вакцинация идет в Башкирии очень активно. Всего завезено в республику уже 798788 доз вакцины, а первым компонентом вакцинировались 640956 человек. За минувшие выходные от ковида привились более 46 тысяч жителей региона. В настоящий момент в Башкирии работает 184 пункта вакцинации, а как только поступит необходимое оборудование, планируется открытие еще 15 пунктов.

- По темпу вакцинации Башкирия занимает 9 место в России, по темпу использования вакцины входит в пятерку лидеров, - уточнил Забелин.

При этом антиковидная вакцина продолжает активно завозиться в республику. Вчера в регион поступило 85 тысяч доз вакцин, сегодня вечером прибудет еще 24500 доз, а также завтра ожидается отправка еще 85 тысяч доз вакцины «Спутник V». А вот в ближайшие дни планируется поставка 3 тысяч доз долгожданной вакцины «КовиВак».

- Держим тот темп вакцинации, который нужен, но сбавлять его пока не будем, - подчеркнул Радий Хабиров.