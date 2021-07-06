Сегодня десятки жилых домов в Уфе останутся без электричества

Электричество отключат из-за технических работ Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сегодня, 6 июля, в Уфе десятки жилых домов на четыре часа останутся без электричества. Отключение будет произведено в период с 9:00 до 17:00. Эта мера связана с техническими работами на тепловом пункте-2346 в Кировском районе. Предупреждение опубликовано на сайте городской администрации.

– Под отключение электроэнергии попадают жилые дома по ул. Колгуевская 34-74, – передали в мэрии.

Власти города принесли извинения жителям домов за временные неудобства.