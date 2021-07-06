Власти Башкирии обсудят ситуацию с коронавирусом в закрытом режиме

Фото: пресс-служба главы Башкирии

Сегодня, 6 июля, на очередном совещании в правительстве Башкирии глава республики Радий Хабиров заявил, что сразу после оперативки пройдет заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом. На него приглашены главы некоторых районов республики и сотрудники аппарата правительства.

- Мы проведем заседание оперативного штаба в закрытом режиме. Останутся те коллеги, которые предупреждены, ну и я попрошу ряд глав остаться. Но, подчеркиваю, в закрытом режиме. Чтобы мы обсудили ряд вопросов, - заявил Радий Хибиров.

Напомним, ранее власти Башкирии планировали ввести новые ограничительные меры из-за распространения коронавируса, но передвинули их на 12 июля.