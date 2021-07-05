В Уфе до конца лета перекроют одну из главных улиц в Деме

Также из-за перекрытия изменится и схема движения маршрутов общественного транспорта (на фото).

В столице Башкирии из-за капитального ремонта водопровода с 5 июля по 31 августа будет перекрыто движение по улице Ухтомского в Деме, сообщили в пресс-службе администрации города.

Как сообщили в мэрии, проехать нельзя будет на участке улицы от Островского до улицы Магистральной. Также из-за перекрытия изменится и схема движения маршрутов общественного транспорта (на фото).

Администрация Уфы приносит извинения за неудобства, убедительно просит отнестись к ограничениям с пониманием и заранее планировать свой маршрут.