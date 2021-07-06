Жителям девяти районов Башкирии запретили посещать леса

Отметим, что в этих районах за 12 дней зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 220 га. Фото: Эльвина АПАРИНА

Из-за сильной жары и отсутствия осадков в некоторых районах Башкирии сохраняется высокий класс пожароопасности. В минлесхозе сообщили, что в горно-лесной зоне и районах Зауралья образовалась почвенная засуха, а в лесах увеличилось количество пожаров.

С 5 июля по 25 июля в девяти районах республики: Абзелиловском, Байкакском, Белорецком, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинского вводятся ограничения. Жителям и гостям нельзя будет посещать леса. В лесные массивы нельзя также заезжать и на транспортных средствах.

Отметим, что в этих районах за 12 дней зарегистрировано 35 лесных пожаров на общей площади 220 га.

В ведомстве убедительно просят соблюсти вводимые ограничения и правила пожарной безопасности.