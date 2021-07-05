Уфимский врач Глеб Глебов завтра бесплатно проконсультирует пациентов с коронавирусом на дому

Врач в очередной раз напомнил, что антибиотики не побеждают вирусы, а если принимать их без показаний, то они навредят организму.

Завтра во вторник, 6 июля, бывший врач Зубовской инфекционной больницы планирует бесплатно выехать к людям, которые сейчас болеют коронавирусом. Глеб Глебов сам захотел помочь тем, кому тяжело добраться до больниц. Доктор попросил записываться тех, кому нужна экстренная помощь по телефону 8 (917) 388-01-79.

Глебов рассказал подписчикам, что хотел реализовать себя в политике, но понял, что это не его направление. - Сейчас я действительно осознал, что я - врач, и это смысл моей жизни; бесконечно счастлив, что могу помогать людям, - признался Глебов.

Врач в очередной раз напомнил, что антибиотики не побеждают вирусы, а если принимать их без показаний, то они навредят организму. - Нет ни одного противовирусного средства, способного уничтожить непосредственно этот вирус, - отметил доктор и посоветовал принимать витамин Д и антикоагулянты, поскольку вирус пагубно воздействует на сосуды.