Уехал на учебу и пропал: в Уфе разыскивают 16-летнего подростка

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В Уфе разыскивают 16-летнего уроженца Кушнаренковского района Владислава Ромашкина. Как рассказали родственники, подросток пропал еще 1 июля.

- Он уехал в Уфу на учебу и все, больше от него никаких новостей не слышали. Всех друзей обзвонили, опросили, никто ничего не знает. Ни с кем не ссорился, из дома никогда раньше не уходил. Сейчас поисками занимается полиция, - рассказала в беседе с «КП-Уфа» родственница пропавшего подростка.

По некоторым данным в последний раз Владислава видели 1 июля в уфимском микрорайоне Нижегородка, на этом все следы молодого парня обрываются. К поискам также подключились и волонтеры «Лиза Алерт», которые прочесывают местность.

Приметы: рост 182 см, худощавого телосложения, светло-русые волосы, голубые глаза.

Был одет: черные брюки, желтая толстовка, темно-синяя футболка, темно-синие кроссовки.

Если вам что-то известно о местнонахождении Вячеслава, просьба сообщить в полицию или волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.