Следователи обвинили районное УЖХ Уфы в сокрытии от налоговой 3 млн рублей

Следственный комитет обвинил УЖХ Калининского района Уфы в сокрытии от налоговой трех миллионов рублей Фото: Лия МУРАДЬЯН

Следственный комитет обвинил УЖХ Калининского района Уфы в сокрытии от налоговой трех миллионов рублей. Ведомство возбудило уголовное дело против руководства управляющей компании.

По версии следствия, руководство коммунальной службы скрывало деньги от налоговой в период с декабря 2019 года по январь 2020 года. В этот период все расходные операции по расчетным счетам организации были приостановлены из-за задолженности, превышающей 9 млн рублей. Достоверно зная о данной проблеме, управляющая компания перечислила средства в пользу контрагентов через расчетный счет стороннего юрлица.

– Таким образом были произведены расчеты на общую сумму почти 8 млн рублей, – пояснили в СК РБ. – Указанные действия повлекли сокрытие более 3 млн рублей, за счет которых должно было производиться взыскание налоговой задолженности.

Следователи уже провели обыск в управляющей компании и изъяли из ее офиса бухгалтерскую документацию. В ближайшее время будет организована финансово-экономическая судебная экспертиза.