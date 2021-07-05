Победительница олимпиады Аделина Лыкова поступает в УГНТУ

500-ым абитуриентом УГНТУ 2021/22 учебного года стала Аделина Лыкова, победительница Всероссийской олимпиады школьников по комплексу предметов «Культура и искусство», направление «Технический рисунок и декоративная композиция».

500-ым абитуриентом УГНТУ 2021/22 учебного года стала Аделина Лыкова, победительница Всероссийской олимпиады школьников по комплексу предметов «Культура и искусство», направление «Технический рисунок и декоративная композиция».

Будучи школьницей, Аделина уже определилась с профессией. Она с детства рисовала, горела этим, обучалась в художественной школе и всегда хотела связать свою жизнь с творчеством, а точнее с архитектурой!

- Архитектура меня очень впечатляет, я была во многих городах и странах и в каждой поездке меня завораживали здания, постройки, расположение домов, их внешний вид, - рассказывает она.

К поступлению в Архитектурно-строительный институт УГНТУ девушка готовилась не один год – проверяла свои знания на олимпиадах и конкурсах. И вот теперь её ждёт бюджетное место в Нефтяном!

Уфимский государственный нефтяной технический университет – это огромное пространство для развития каждого, кто хочет реализовать себя в будущем. Уже со школьной скамьи, будущие абитуриенты могут проявить себя в олимпиадах и конференциях УГНТУ. Участие в научных мероприятиях вуза дает множество преимуществ и бонусов. Те, кто задумывается о поступлении заранее, как раз успевают попасть в «нужное время в нужное место».

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