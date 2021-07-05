Работник башкирского завода обжегся смолой

Работник получил ожоги при сливе смолы

В Башкирии на территории «Стерлитамакского нефтехимического завода» произошел несчастный случай – один из работников обжегся смолой. Мужчине потребовалась помощь медиков. Об этом 5 июля сообщила Гострудинспекция республики.

– 28 июня в цехе при сливе смолы в подготовленные формы старший аппаратчик синтеза получил термические ожоги разной степени тяжести, – передали в надзорном ведомстве.

Гострудинспекция начала разбирательство по факту инцидента. По ее итогам будут определены обстоятельства и причины случившегося.