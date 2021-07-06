Башкирия вошла в тройку регионов-лидеров по числу безработных на пособии

Пособия по безработице в Башкирии получают более 31 тысячи человек

Башкирия заняла третье место в рейтинге регионов по числу жителей, зарегистрированных в качестве безработных и получающих за счет этого пособие. На учете в центре занятости республики по состоянию на май 2021 года стояли 31 263 человека. Башкирию по этому показателю обогнали только Чечня (46 021) и - совсем немного - Московская область (31 321). Об этом со ссылкой на данные Росстата сообщили «Известия».

Наименьшее число граждан, получающих пособия по безработице, – на Чукотке (325), второй место с конца занимает Ненецкий АО (373), третье – Севастополь (712).

В России на конец мая 2021 года статус официально безработного имели 1,4 млн человек.