В Башкирии 29 пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии

Коечный фонд для ковид-положительных пациентов в Башкирии занят на 86%

В Башкирии по состоянию на 5 июля 29 пациентов с коронавирусом находятся на госпитализации в тяжелом состоянии. Еще четыре человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. Об этом сообщил региональный Минздрав.

Сейчас носителями COVID-19 в республике по официальным данным числятся 2 320 жителей: 1 851 лечатся дома, остальные 469 лежат в больницах. На данный момент свободный коечный фонд для ковид-положительных пациентов составляет всего 14%.

Напомним, всего на территории Башкирии зарегистрировано 42 168 случаев коронавируса. Прирост зараженных за сутки составил 178 человек – для региона это рекордный показатель с начала пандемии. Число выздоровевших достигло 39 228 жителей (+24 за сутки), а умерших – 620 (+5).