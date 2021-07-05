В Башкирии мужчина утонул в реке на глазах у жены и дочери

фото: Госкомитет РБ по ЧС

На реке Белой в Краснокамском районе Башкирии на глазах у жены и дочери утонул мужчина. Об этом сообщил Госкомитет республики по ЧС.

Инцидент произошел днем 4 июля, недалеко от села Новокабаново. Супружеская пара и их дочь находились в лодке с мотором, которая плавала посреди реки. На борту также сидел еще один человек – мужчина. В какой-то момент судно опрокинулось, и все, кто там был, оказались в воде.

– Мама с дочкой смогли самостоятельно добраться до берега, а вот что стало с мужчинами [64 и 54 лет], неизвестно. На данный момент проводятся оперативно розыскные мероприятия, – передали в аварийной службе.

Сейчас спасатели МЧС ищут предположительно утонувших мужчин в реке.