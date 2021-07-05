Всего стражам порядка необходимо по 105 новых предметов экипировки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МВД ищут поставщика намордников и шлеек для служебных собак.

Как стало известно из закупочной документации, на новые «предметы ухода для содержания, дрессировки и применения служебных собак» в министерстве готовы потратить до 267 тысяч рублей. На эти деньги в ведомстве планируют закупить 105 кожаных намордников и столько же нейлоновых шлеек.

Согласно условиям, обновки должны подходить для крупных собак размером с немецкую овчарку. Устройство намордника должно позволять быстро снимать его в случае необходимости, а все остальное время плотно фиксировать его на голове пса ремешками. На нейлоновой шлейке должны быть закреплены шевроны с надписью «Полиция». Подразумевается, что экипировку можно будет регулировать исходя из анатомии собаки. Также на ней должна быть специальная усиленная ручка. Полицейским нужны шлейки и намордники исключительно черных, коричневых или камуфляжных цветов.

Сейчас идет процесс приема заявок на отбор поставщика. Закончится он 8 июля. После это специальная комиссия начнет проверять потенциальных продавцов собачьей экипировки.