Выжил только он: стало известно о состоянии водителя такси, в котором погибли шесть жителей Башкирии

Фото: МЧС по Башкирии

Стало известно о состоянии водителя «Лады Ларгуса», в котором погибли шесть человек во время страшной аварии на трассе в Кушнаренковском районе. Напомним, все пассажиры такси скончались на месте после столкновения и возгорания автомобиля, сам же водитель получил серьезные травмы, но выжил. Его отвезли в реанимацию одной из уфимских клиник, но сейчас его состояние уже стабилизировалось, а у врачей нет опасения за его жизнь.

- У пациента состояние средней тяжести. Из травм - переломы ребер и ушибы мягких тканей. Других серьезных повреждений нет. В настоящий момент переведен из реанимации в отделение, - рассказал в беседе с «КП-Уфа» источник, знакомый с ситуацией.

Напомним, жуткое ДТП произошло пятничным вечером в Кушнаренковском районе. Как рассказали в ГИБДД республики, большегруз «Скания» столкнулся с другой фурой, из-за чего у него отлетело переднее колесо и влетело в «Ладу Ларгус». Машина врезалась во встречную «Ниву», после чего перевернулась и загорелась. Все пассажиры, среди которых находилась и женщина на 8 месяце беременности, погибли. По факту аварии сейчас ведется разбирательство в МВД Башкирии и республиканском Следкоме.