Самолет с пассажирами из Уфы не смог приземлиться в Сочи из-за шторма

Самолет не смог сесть в Сочи и улетел на запасной аэродром Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет Boeing 737-8LJ авиакомпании «Победа», вылетевший утром 5 июля из Уфы, не смог совершить посадку в Сочи из-за шторма. Об этом сообщили коллеги из «КП-Кубань».

Согласно данным сервиса Flight Radar, уфимский лайнер некоторое время кружил над прибрежной зоной курортного города и в итоге полетел на запасной аэродром в Анапу. Сегодня в 15:10 воздушную гавань башкирской столицы должен был покинуть еще один борт – на этот раз компании Nordwind Airlines, – однако его вылет был перенесен на 16:45.

Накануне на Сочи обрушился ураган: в городе прошли сильные ливни и ветер. Стихия привела к наводнению – были затоплены несколько улиц. На данный момент известно, что в результате шторма один человек погиб и двое пострадали.