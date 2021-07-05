За чертой бедности в Башкирии живут 11,7% населения

За чертой крайней бедности в Башкирии находятся 1,6% населения Фото: Евгения ГУСЕВА

В Башкирии за чертой бедности живут 11,7% населения. Эта доля граждан имеет доходы ниже прожиточного минимума по республике (13 949 рублей). Общероссийский показатель бедности составил 12,1%. Об этом сообщили эксперты из РИА «Рейтинг», исследовавшие уровень материального благополучия в регионах России в период с апреля 2020 года по апрель 2021 года.

По данным аналитиков, за чертой крайней бедности в Башкирии находятся 1,6% – сюда входят жители, имеющие доход меньше половины прожиточного минимума. В 2019 году этот показатель у региона был выше и составлял 1,9%.

В целом по уровню доходов населения – то есть отношения медианных доходов к стоимости набора товаров и услуг – республика находится на 36 месте из 85.