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Происшествия5 июля 2021 11:59

Мать и дочь разбились в ДТП на трассе в Башкирии

Авария произошла на трассе Бирск-Тастуба-Сатка
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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фото: ГИБДД РБ

фото: ГИБДД РБ

На трассе в Дуванском районе Башкирии 4 июля произошло ДТП со смертельным исходом.

Как сообщила ГИБДД республики, во второй половине дня на 213 километре автодороги Бирск-Тастуба-Сатка по неизвестной причине опрокинулся Volkswagen Polo. За рулем легковушки находилась 55-летняя местная жительница – от полученных травм она скончалась на месте происшествия. На пассажирском месте сидела 38-летняя дочь водителя, ей потребовалась госпитализация.

Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства аварии.