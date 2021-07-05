Водолазы нашли тело второй 13-летней девочки, утонувшей в башкирском пруду

Водолазы нашли тело погибшей девочки в четырех метрах от берега

В Шаранском районе Башкирии водолазы нашли тело второй 13-летней девочки, утонувшей с подругой в пруду. Погибшая была обнаружено в четырех метрах от берега. Об этом сообщило МЧС Башкирии.

По предварительным данным, две 13-летние девочки утонули вчера, 4 июля. Утром они отправились кататься на велосипедах и к вечеру не вернулись домой. Их вещи были найдены на берегу пруда с необорудованным пляжем рядом с деревней Старый Кичкиняш. Тело первого подростка извлекли из воды местные жители, на поиски второго были привлечены водолазы из города Туймазы.