Из-за коронавируса в Башкирии отменили Семейный фестиваль

фото: Министерство семьи, труда и соцзащиты населения

Семейный фестиваль, который планировалось провести в башкирском городе Бирске, отменен из-за коронавируса. Такое решение принял региональный оперштаб. Об этом сегодня, 5 июля, сообщили в министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики.

Мероприятие должно было состояться на Октябрьской площади 8 июля – в День семьи, любви и верности. В программе фестиваля были заявлены народные гуляния, творческие мастер-классы, ярмарка ремесленников, гастрофестиваль, концерт и праздничный салют.

Тем временем в Уфе и еще 22 муниципалитетах Башкирии проходит Всемирная фольклориада, на которую съехались гости из десятков стран мира. Культурный фестиваль уже успел установить два рекорда по числу участников в международном хороводе.