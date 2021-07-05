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Происшествия5 июля 2021 10:40

Видео: в Башкирии упавшее дерево насквозь пробило крышу иномарки

Неприятный случай произошел в Стерлитамаке
Рустем АХУНОВРустем АХУНОВ
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Фото: соцсети

Фото: соцсети

Житель Стерлитамака обнаружил, что крышу его иномарки насквозь пробило стволом упавшего дерева.

Видеозапись с места происшествия опубликовали в соцсетях. Жительница Стерлитамака подходит к искореженному автомобилю и снимает его, обходя кругом. Судя по всему, причиной столь фатального разрушения иномарки стала береза, часть которой рухнула прямо на припаркованный у дома в микрорайоне Сода автомобиль.

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В Башкирии упавшее дерево насквозь пробило машину
В Башкирии упавшее дерево насквозь пробило машину

Это уже не первый случай, когда из-за сильного ветра в Башкирии падают деревья. Ранее на двух уфимок рухнул ствол тополя в микрорайоне Дема. К счастью, девушки успели вовремя отскочить и не пострадали. ЧП произошло прямо на проезжей части и момент падения засняли на камеру видеорегистратора.