В Башкирии в силу вступил закон о туристских маршрутах

Туристские маршруты в Башкирии получили правовой статус Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии туристским маршрутам придали правовой статус. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

– Туристский маршрут – потенциально ценный ресурс, который при грамотном использовании будет приносить пользу не только туристам, но и бюджету, а также экологии края. Информация о таких объектах будет включаться в реестр туристских ресурсов Республики Башкортостан. Это позволит планировать хозяйственную деятельность таким образом, чтобы она не нанесла ущерба природным достопримечательностям нашей республики, – объяснил детали новой нормы председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Спикер добавил, что подобный опыт законодательного регулирования есть в еще нескольких регионах России – в том числе в Алтае, Крыму и Краснодарском крае. По какому порядку маршрутам будет присваиваться туристский статус, будет определять правительство Башкирии.

Напомним, решение разработать законопроект было принято из-за истории с вырубкой 13 гектаров леса рядом с Инзерскими зубчатками – горного хребта, который пользуется большой популярностью среди туристов и является местной достопримечательностью.