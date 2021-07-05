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Общество5 июля 2021 10:13

В Башкирии в силу вступил закон о туристских маршрутах

Поводом для принятия новой нормы стала история с вырубкой леса рядом с Инзерскими зубчатками
Владислав КАЗАНЦЕВВладислав КАЗАНЦЕВ
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Туристские маршруты в Башкирии получили правовой статус

Туристские маршруты в Башкирии получили правовой статус

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Башкирии туристским маршрутам придали правовой статус. Соответствующий закон вступил в силу сегодня, 5 июля, сообщила пресс-служба регионального парламента.

– Туристский маршрут – потенциально ценный ресурс, который при грамотном использовании будет приносить пользу не только туристам, но и бюджету, а также экологии края. Информация о таких объектах будет включаться в реестр туристских ресурсов Республики Башкортостан. Это позволит планировать хозяйственную деятельность таким образом, чтобы она не нанесла ущерба природным достопримечательностям нашей республики, – объяснил детали новой нормы председатель Госсобрания-Курултая Константин Толкачев.

Спикер добавил, что подобный опыт законодательного регулирования есть в еще нескольких регионах России – в том числе в Алтае, Крыму и Краснодарском крае. По какому порядку маршрутам будет присваиваться туристский статус, будет определять правительство Башкирии.

Напомним, решение разработать законопроект было принято из-за истории с вырубкой 13 гектаров леса рядом с Инзерскими зубчатками – горного хребта, который пользуется большой популярностью среди туристов и является местной достопримечательностью.