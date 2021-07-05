COVID-19 в Башкирии на 5 июля: 178 человек заразились, пятеро скончались

За сутки выписались после лечения от коронавируса всего 24 пациента

В Башкирии за прошедшие сутки коронавирус выявили еще у 178 жителей - это местный рекорд по приросту зараженных. С начала пандемии в республике зарегистрировано уже 42 168 случаев инфицирования. Статистику 5 июля обновил региональный оперштаб.

В течение минувших 24 часов жертвами COVID-19 стали пять человека. Всего от инфекции в Башкирии скончались 620 жителей.

Суточный прирост выздоровевших составил 24 пациента. За все время после лечения от ковида выписались 39 228 человек.

Обоими компонентами вакцины от коронавируса привились пока только 387 121 житель республики.