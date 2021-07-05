Пора утепляться! В Башкирии температура воздуха упадет до 9 градусов

Кратковременные дожди наиболее вероятны в конце недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие сутки температура воздуха в Башкирии упадет до 9 градусов выше нуля. Об этом предупредили синоптики Башгидромета.

Сегодня, 5 июля, местами по республике пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер будет северо-восточный, умеренный, при грозах возможны порывы до сильного. Днем столбики термометров покажут 19-24°, по юго-востоку до 28°.

Ночью 6 июля температура резко снизится до 9-14°, после восхода солнца потеплеет: 21-26°. Существенных осадков не ожидается. Ветер большую часть дня будет умеренным – сильные порывы прогнозируется только на юге Башкирии. Такой же характер погоды сохранится и 7 июля. Вероятность кратковременных дождей вырастет к концу текущей недели.

– На территорию республики проникла воздушная масса умеренных широт. Температурный фон приблизился к норме и в течение недели будет постепенно повышаться ночью от 10-15° до 15-20°, днем от 20-25° до 27-32°, – объяснили изменения в погоде специалисты.