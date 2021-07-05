На «диком» пляже в Башкирии утонула 13-летняя девочка, ее подруга пропала без вести

Вторую девочку сейчас ищут спасатели

В пруду возле деревни Старый Кичкиняш Шаранского района Башкирии утонула 13-летняя девочка. Ее тело извлекли из воды и передали полиции местные жители. По данным МЧС республики, погибшая находилась на необорудованном пляже вместе с подругой, которая пока числится пропавшей без вести.

– При проведении следственных мероприятий установлено, что на водоем приехали две девочки, на берегу нашли два велосипеда и вещи, рассчитанные на двоих человек, – пояснили в экстренном ведомстве.

Сейчас спасатели зонального поискового отряда из города Туймазы ищут вторую девочку.

В Госкомитете РБ по ЧС добавили, что девочки ушли кататься на велосипедах утром 4 июля. Когда к вечеру они не вернулись домой, их родители забили тревогу. Позже вещи подростков были обнаружены на берегу пруда.