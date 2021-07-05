Пассажирский самолет из Уфы совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево»

Самолет благополучно совершил аварийную посадку. Никто из пассажиров не пострадал Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пассажирский самолет Airbus A-321, следовавший из Уфы в Москву, совершил аварийную посадку в аэропорту «Шереметьево» из-за технической неисправности. Об этом сегодня, 5 июля, написал «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По данным информационного агентства, за несколько минут до запланированного приземления командир лайнера сообщил диспетчеру о неисправности передней стойки шасси и запросил аварийную посадку.

Службы аэропорта, получив информацию о нештатной ситуации, были приведены в режим повышенной готовности. Воздушное судно в итоге благополучно приземлилось – никто из пассажиров не пострадал.