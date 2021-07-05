Задержан мужчина, подозреваемый в грабеже уфимских пенсионерок

Подозреваемый, по предварительной версии, срывал с потерпевших золотые цепочки Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Уфе задержали 33-летнего ранее судимого жителя столицы. Как рассказала пресс-служба МВД Башкирии, мужчина подозревается в грабеже пожилых женщин.

По предварительной версии, на улицах Черниковской, Кольцевой и Богдана Хмельницкого подозреваемый подбегал к женщинам и срывал с них золотые цепочки. Награбленное мужчина сдавал в ломбард, а полученные деньги тратил на продукты и спиртное.

Недавно сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого, тот сознался в содеянном.

В настоящее время задержанный заключен под стражу, а по факту преступлений возбуждено уголовное дело.