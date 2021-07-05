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Общество5 июля 2021 7:15

Из-за Всемирной Фольклориады в Уфе перекроют улицы

Столичная мэрия рассказала, где именно будет ограничено движение транспорта
Захар ЯКОВЛЕВ
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В связи с ограничениями изменятся и маршруты движения общественного транспорта

В связи с ограничениями изменятся и маршруты движения общественного транспорта

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Уфе перекроют ряд улиц. Вводимые ограничение, как сообщает городская администрация, связаны с проведением VI Всемирной фольклориады.

С 5 по 9 июля с 15.00 часов до полуночи муниципальные службы ограничат движение на улице Валиди на участке от Аксакова до Гафури, а также на улице Генерала-губернатора Перовского и Набережной (до Сочинской).

10 июля проезд на этих участках будет недоступен с 14.00 часов до полуночи.

До 11 июля будет закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».

По словам мэрии, данные меры обеспечат безопасность дорожного движения, участников и гостей мероприятий.

В обозначенный период будут работать дополнительные автобусы. С 4 по 10 июля в 23.00 часов в районе торгового комплекса «Пушкинский» будет организовано накопление порядка 150 автобусов. Они будут перевозить пассажиров в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.