Из-за Всемирной Фольклориады в Уфе перекроют улицы

В связи с ограничениями изменятся и маршруты движения общественного транспорта Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На этой неделе в Уфе перекроют ряд улиц. Вводимые ограничение, как сообщает городская администрация, связаны с проведением VI Всемирной фольклориады.

С 5 по 9 июля с 15.00 часов до полуночи муниципальные службы ограничат движение на улице Валиди на участке от Аксакова до Гафури, а также на улице Генерала-губернатора Перовского и Набережной (до Сочинской).

10 июля проезд на этих участках будет недоступен с 14.00 часов до полуночи.

До 11 июля будет закрыта парковка напротив Конгресс-холла «Торатау».

По словам мэрии, данные меры обеспечат безопасность дорожного движения, участников и гостей мероприятий.

В обозначенный период будут работать дополнительные автобусы. С 4 по 10 июля в 23.00 часов в районе торгового комплекса «Пушкинский» будет организовано накопление порядка 150 автобусов. Они будут перевозить пассажиров в Дему, Инорс, Затон, Сипайлово, Зеленую рощу и Черниковку.