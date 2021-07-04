«Небеса словно разверзлись»: мощный град уничтожил урожай жителей башкирской деревни

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Вчера, 3 июля, в башкирской деревне Чебаркуль прошел мощнейший град. Как сообщило издание «На земле Салавата», осадки выпадали на протяжении получаса и уничтожили все сельхозкультуры местных жителей.

– Небеса словно разверзлись над нашей деревней, град сыпал как из пулемета вместе с сильным поперечным ветром. На улицу невозможно было выйти. Мы думали, конец света, – рассказал местный житель Владик Газизов.

У многих людей, по словам Газизова, ветер унес или разрушил полностью теплицы, а также сорвал листы железа и шифера с домов. Градины оставили слой на земле в 5-6 сантиметров.

В настоящее время жители Чебаркуля пытаются оправиться от стихийного бедствия и подсчитывают причиненные им убытки.