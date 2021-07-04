«Жив!»: нашелся вахтовик, пропавший в ХМАО прямо перед отъездом в Башкирию

Салават Тимергалиев работал в Нижневартовске и пропал прямо перед отъездом домой

Сегодня, 4 июля, наконец нашелся вахтовик из башкирского Нефтекамска Салават Тимергалиев. Он без вести пропал в ночь с 20 на 21 июня в городе Сургуте Ханты-Мансийского автономного округа. Об это рассказала сестра мужчины в своих социальных сетях.

– Брат нашелся, родители поехали за ним. Что к чему – пока неизвестно. Главное – жив! – сообщила сестра.

Напомним, 40-летний Салават Тимергалиев работал на промышленном предприятии Нижневартовска. 20 июня он вместе с четырьмя напарниками выехал на такси в Сургут, чтобы там сесть на поезд до башкирского города Янаула. На вокзале Тимергалиев решил сходить в магазин, однако к прибытию состава он так и не вернулся. Коллеги не смогли найти Салавата и уехали без него.