«Им можно воспитывать!»: Надежде Бабкиной в Уфе подарили кнут

Надежда Бабкина на выставке ремесленников Фольклориады также приобрела себе новый музыкальный инструмент Фото: Борис КУДРЯВОВ

Сегодня, 4 июля, в Уфе известной певице Надежде Бабкиной подарили кнут. Презент, как сообщает информационное агентство «Башинформ», артистке вручили на выставке ремесленников Фольклориады. Там же она приобрела себе новый музыкальный инструмент.

– Музыкальный инструмент – как русские кугиклы – все ноты распределены. И, когда ты в них дуешь, получается удивительный звук, очень близок к природе. Обязательно буду использовать на выступлениях. И вот еще мне подарили кнутик, которым можно «воспитывать», – шутливо заявила Надежда Бабкина.

Напомним, вчера, 3 июля, в Уфе состоялось торжественное открытие VI Всемирной Фольклориады-2021. В башкирскую столицу прибыли тысячи артистов из 37 стран мира.